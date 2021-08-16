Afganistan'da az sayıdaki yerleşimin kontrolü için Taliban ile yerel gruplar arasındaki bekleyiş sürüyor

Dün sabah saatlerinde Kabil'e girerek başkentte hakimiyet kuran Taliban, çoğu Kabil'in kuzeyinde olmak üzere, 15 ilçede yerel direnişlerle karşı karşıya.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in vilayet merkezi Bazarak ile Şotul, Henc, Dere, Ruha, Paryan, Anaba ve Abşar ilçelerinde büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.

Kabil'in kuzeyindeki Parvan vilayet merkezinde hakimiyet sağlayan Taliban, burada Salang, Cebel Sarac ve Surhi Parsa ilçelerinde henüz kontrol kuramadı.

Yine Kabil'in kuzeydoğusundaki Kapisa vilayetine bağlı Aval Kuhistan ve Duvum Kuhistan ile başkentin güneybatısındaki Maydan Wardak vilayetine bağlı Aval Behsud da Taliban'ın yönetimi altına girmeyen ilçeler olarak kaldı.

Başkent Kabil'de ise İstalif ilçesi henüz Taliban'ın yönetiminde değil.

Söz konusu yerleşimlerde büyük ölçüde halkın oluşturduğu silahlı gruplar pozisyonlarını korurken, Taliban'ın da saldırıdan kaçındığı gözleniyor.

Bu arada Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pancşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp, halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yaptı.

Mesud, Fransız Express dergisinde, "16 Ağustos çağrısı: Tüm özgürlük dostlarına" başlığıyla yayımlanan mektubunda, Taliban'a teslim olmayacaklarını ifade etti.

Taliban, Kabil'i almak için ilk kez 1995'te kenti kuşatmış, dönemin Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud liderliğindeki geçici hükümet, saldırıyı püskürtmüştü.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.