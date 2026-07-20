Afganistan'da 23 yeni su kuyusu: TDV binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV'nin bu ülkedeki su kuyusu ve vakıf çeşmeleri çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, TDV'nin yaptırdığı su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin sayısı 23'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Sadin Ayyıldız, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ayyıldız, yapılan eserlerin dost ve kardeş ülke Afganistan halkına Türkiye'nin emaneti olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir ise sadaka olarak insanların su ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Su en temel ihtiyaçtır. En hayati ihtiyaçtır, insanoğlunun yaşamının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için olmazsa olmazlardandır. Aziz milletimizin yardımları, dostluk ve kardeşlik eli sadece ülkemizle sınırlı kalmamakta çeşitli coğrafyalara uzanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde temiz suya erişim sorununun devam ettiğini vurgulayan Kandemir, temiz suya erişimin zaruri olduğunu belirtti.

Kandemir, şunları kaydetti: "Türkiye Diyanet Vakfı ve Kabil Din Hizmetleri Müşavirliği olarak Afganistan'ın değişik yerlerinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi projelerimiz devam etmektedir. Biz inanıyoruz ki Türk milletinin katkılarıyla bu projelerimiz artarak devam edecektir. Ülkenin çeşitli illerinde açılan su kuyuları ve vakıf çeşmelerinin mimarimizi, kültürümüzü yansıtması ve milletimizin sınırsız yardımlaşma duygusunu göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm hayırseverlere teşekkür ederiz."

Afganistanlı yetkililer de Türk halkı tarafından Afganistan'a yapılan yardımları asla unutmadıklarını belirterek, daima yanlarında oldukları için teşekkür etti.

AFGANİSTAN'DAKİ YETİMLERE EĞİTİM DESTEĞİ

TDV tarafından 5 bin Afganistanlı öksüz ve yetim öğrenciye eğitim desteği kapsamında 5 bin okul çantası dağıtılıyor.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, bu projeyle eğitime destek verdiklerini ifade etti.