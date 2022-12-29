Afganistan'da 2022, uyuşturucuyla mücadele, ekonomik kriz ve DEAŞ saldırıları ile geçti...

Ülke yönetimine 15 Ağustos 2021'de gelen Taliban, ilk günden beri tüm ülkelerle iyi diplomatik ilişkiler geliştirmek istediklerini kaydederek dünya ülkelerinin kendi kurdukları yönetimi resmen tanımasını istese de tüm diplomatik çabalara rağmen Taliban'ın "resmen tanınma" çağrıları sonuçsuz kaldı.

Öte yandan, Afganistan'a yönelik yardımların büyük oranda kesilmesi sonucu yaşanan ekonomik kriz halkı derinden etkilemeye devam ediyor.

Ekonomik sorunlar derinleşti

Taliban sonrası daha önce Afgan yönetiminin bütçesinin üçte ikiden fazlasını fonlayan Batılılar, yardımlarını kesti.

Bu durum ülke ekonomisini derin bir krize sürükledi. Bankacılık sistemi büyük zarar gördü. Binlerce iş yeri kapanmak zorunda kaldı. İşsizlik, yoksulluk ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM raporlarına göre, ülke nüfusunun yarısından fazlası yardımlara muhtaç durumda. Benzer şekilde, yetersiz beslenme, kızamık, çocuk felci gibi birçok hastalıkta artış meydana gelirken sağlık kuruluşları da imkansızlıklarla boğuşuyor.

Sınır sorunları çözüm bekliyor

Taliban güçleri, gerek Pakistan gerekse İran sınırında, göçmenlerin geçişleri ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bu ülkelerin sınır güvenlik güçleriyle zaman zaman çatışmalar yaşıyor.

Çatışmalar ağırlıklı olarak Taliban ile Pakistan güçleri arasında yaşanıyor. Taraflar arasında en son 11 ve 15 Aralık'ta silahlı çatışma yaşanmış, Pakistan tarafında sivil kayıplar yaşanmıştı. Pakistan tarafı çatışmaları sert bir şekilde kınarken Taliban ise gerilimi Pakistan güçlerinin artırdığını ifade etmişti.

DEAŞ dirilmek için uğraşıyor

Taliban'ın yönetime gelmesiyle Afganistan'da güvenlik büyük ölçüde sağlandı. Ancak, özellikle DEAŞ'ın, başta Afgan Şiiler olmak üzere sivilleri, Taliban mensuplarını, yabancı misyon ve vatandaşları hedef alan eylemleri durmadı.

Son bir yılda Afganistan'da meydana gelen saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenirken saldırılarda yüzlerce insan yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu ile mücadele

Taliban, nisan ayında aldığı bir kararla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici ve uyuşturucu maddelerin kullanımını, bunların elde edildiği bitkilerin ekimi, ticareti ve bu maddeleri üreten fabrikaları yasakladı.

Ayrıca, Afganistan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesine katkı sunulması amacıyla Türkiye, 6 "İyilik Treni" ile yaklaşık 7 ton insani yardım gönderdi. Yardımlar, ülkenin her köşesindeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.