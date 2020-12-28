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Aktüel Afganistan'da 2 devlet memuru öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da 2 devlet memuru öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:38:04 -
Afganistan'da 2 devlet memuru öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayeti Defterdarlık ofisinde çalışan 2 memur uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Gazne Valiliği Deftardarlık ofisinde çalışan 2 memurun kent merkezinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Siret, saldırıda 2 memurun yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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