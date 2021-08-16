Afganistan'a uçuşlar durduruldu mu?
Afganistan'da sıcak saatler yaşanıyor. Başkent Kabil'e Taliban'ın girmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti. Binlerce Afgan'da ülkelerinden ayrılmak istiyor. Yaşanan bu gelişmelerini ardından Afganistan'a olan uçuşların iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, THY Afganistan seferleri iptal mi?
Taliban başkent Kabil’e girdi. Bu gelişmeyle Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti. Binlerce Afgan, ülkelerinden ayrılmak için yollara düştü. Peki, Türkiye Afganistan arası uçuşlar iptal mi?
Afganistan'a uçuşlar durduruldu mu?
THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu. Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.