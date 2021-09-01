Afganistan'a inen ilk uçak bakın hangi ülkenin oldu!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. 31 Ağustos’ta tamamlanan çekilme sürecinin ardından Taliban güçleri sevinç gösterileri yaptı.

ABD’nin ülkeden çekilmesi sonrası Afganistan’a sabah saatlerinde bir uçak indi.

Middle East News tarafından paylaşılan görüntülerde, Kabil Havalimanı’na inen ilk uçağın Katar Havayolları’na ait olduğu öğrenildi. Uçak, Taliban güçleri tarafından olumlu karşılandı.

Öte yandan Taliban'ın bölgeyle telefon ve internet bağlantılarını kestiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Taliban'ın bölgeye yüzlerce militanını sevk ettiği biliniyor.

Yerel halk ayrıca Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu iddia ediyor.

Bu adım 'saldırı öncesi son hazırlık' olarak yorumlanıyor. İki tarafın da Afgan ordusundan kalan silahlara sahip olduğu ve bölgedeki çatışmaların son derece şiddetli olabileceği belirtiliyor.