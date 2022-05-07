Afganistan yönetiminden 'tesettür' kararı

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, ülkede tesettürü zorunlu hale getiren bir kararname yayınladı.

Üst düzey din adamları ve siyasi yetkililerin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında söz konusu karar açıklandı.

Toplantı sonrası yayınlanan karar metninde Mevlevi Muhammed Halid Hanefi, Mevlevi Abdulhakim, Mevlevi Nur Muhammed Sakıp, Mevlevi Şahabeddin Dilaver, Mevlevi Feriduddin Mahmud, Mevlevi Nurullah Münir ve Mevlevi Nurulhak Enver'in imzası bulunuyor.

'Bu bizim dinimiz'

Kararın resmen açıklandığı toplantıda, Afganistan Davet ve İrşad, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırma Bakanı Mevlevi Muhammed Halid Hanefi açıklamalarda bulundu.

Hanefi, Afgan kadınlar hakkında "Kız kardeşlerimizin emniyet ve izzet içerisinde yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Hanefi, İslam'ın kadınlara başka hiçbir dinin vermediği kadar geniş haklar verdiğini kaydederken, toplantıda Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid de açıklamalar yaptı.

Mücahid, Kuran'da geçen "Câhiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın" ayetini hatırlatarak, kadınların tesettürüne dair ilkelerin Allah'ın emri olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan Afganistan yöneticileri, "İslami hükümleri uygulama konusunda uluslararası baskıya boyun eğmeyeceklerinin" altını çizdi.

Karar neleri kapsıyor?

Afganistan yönetimi tarafından yayınlanan kararın kapsamında, kadınların tesettürüne dair bazı esaslar yer alıyor.

Açıklamada, "Uzun süredir Afganistan'da kadınlara karşı yürütülen yıpratıcı ve sistematik dejenerasyon faaliyetlerine rağmen, Afgan halkının yaklaşık yüzde 90'ının halen İslami ilkelere derinden bağlı olduğu, kadınların yüzde 90'lık kesiminin tesettür ilkelerine uyduğu" ifade edildi.

Kadınların tesettürünün İslami bir ilke olduğu kaydedilirken, "Asil ve yetişkin her Müslüman kadına şeri hicabın farz olduğu" hatırlatıldı.

Tesettürün, vücudun mahrem bölgelerini tamamen örtecek ve vücut hatlarını ortaya koymayacak bir şekilde olması gerektiği belirtilirken, yüzlerce yıldır Afgan kültürünün parçası olduğu dile getirilen "çaduri" (burka) isimli çarşaf benzeri kıyafetin de en iyi tesettür şekillerinden olduğu belirtildi.

Geleneksel siyah kıyafetlerin de benzer şekilde bir tesettür şekli olduğu vurgulanan açıklamada, küçük veya çok yaşlı olanlar haricinde tesettürün tüm kadınlara zorunlu kılındığı belirtildi. Kadınların İslami anlamda kendileriyle görüşmeleri uygun olmayan -namahrem- erkeklerle konuşurken gözleri haricinde yüzlerini de örtmeleri istendi.

"Tesettür Müslüman ve asil kadınların ayrıcalığıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, tesettürün kadınları koruyacağı, ayrıca kadınlara yönelik dış merkezli dejenerasyon çalışmalarından da uzak tutacağı ifade edildi.

Afganistan yönetimi, kararın kamuoyuyla yaygın şekilde paylaşılacağını, medyada bu konunun sıklıkla işleneceğini ve Afganistan çapında bir tesettür seferberliği başlatılacağını vurguladı.

Olası yaptırımlar

Açıklamada, tesettür zorunluluğuna uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar da detaylandırıldı. Buna göre bir kadının tesettür kurallarını ihlal etmesi halinde ilk olarak kendisi ve ailesindeki erkekler uyarılacak. İkinci ihlalde kadının ailesindeki bir erkek ilgili makamlara çağrılarak tekrar uyarı cezası verilecek. Üçüncü ihlalde ise kadının ailesinden kendisinden sorumlu olan erkek 3 gün hapsedilecek. Devam eden ihlaller halinde ise bu ceza artırılacak.

Kamuda çalışan kadınlar tesettür kurallarına uymamaları halinde işlerine devam edemeyecek. Erkekler de, ailelerindeki kadınların tesettür kurallarını ihlali halinde işten çıkarılacak.

Afganistan'daki erkeklere de sakal ve kravat gibi konularda bazı düzenlemeler getirilmişti.

Kararın kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News