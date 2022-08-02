Afganistan ve İran'dan sınır çatışmaları konusunda yeni adım
İran ve Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi sınırda meydana gelen çatışmaları önlemek amacıyla harekete geçti.
İran'ın Afganistan özel temsilcisi, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda sınır çatışmalarını önleme hususunda ortak bir komitenin kurulduğunu açıkladı.
İran sınır muhafızları ile İslam Emirliği yönetimi sınır birlikleri arasında geçtiğimiz günlerde İran-Afganistan sınırında çatışma meydana gelmiş ve bir kişi yaşamını yitirmişti.
Bu gelişmenin üzerine İran'ın Afganistan özel temsilcilerinden oluşan bir heyet ve Emirlik'e bağlı Savunma Bakanlığı yetkilileri yaptıkları görüşmelerde bu tarz çatışmaları önleme kararı aldı.
Yeni kurulan ortak komiteyle birlikte taraflar arasındaki sınır çatışmalara bir son verilmesi planlanıyor.