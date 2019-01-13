Afganistan teröristleri vurdu! 10 ölü
Afganistan'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.13 Ocak 2019 Pazar 15:51
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Badgis'in Cavand ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.
"Yakalananlar yabancı uyruklu"
NATO kuvvetlerinin havadan destek verdiği operasyonda 10 DAEŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Şahabi, 16 DAEŞ üyesinin yakalandığını belirtti.
Şahabi, yakalananların yabancı uyruklu olduğunu vurguladı.
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