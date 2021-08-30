Afganistan televizyonunda kritik anlar! Taliban üyeleri silahlarla kamera karşısına geçti
Taliban yönetiminin Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ''Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına katılan Taliban üyeleri, yayına ellerinde silahlarla çıktı.
ABD askerlerinin Afganistan'daki tahliye çalışmaları sürerken,ABD Başkanı Biden'ın saldırı uyarısında bulunduğu Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bir eve roket düşmüştü. Kabil'de zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ülkenin bir televizyon kanalında yaşananlar ise büyük yankı uyandırdı.
Silahlarla yayına çıktılar
''Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına ellerinde silahlar çıkan Taliban üyeler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzleyenlerin gözlerine inanamadığı anlarda Taliban komutanı "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" ifadesini kullandı.