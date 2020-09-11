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Dünya Afganistan Taliban ile ilk kez masaya oturacak
Dünya

Afganistan Taliban ile ilk kez masaya oturacak

Afganistan hükümeti, savaşı sonlandırmak için ilk kez Taliban'la masaya oturacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:58:00 -
Afganistan Taliban ile ilk kez masaya oturacak

Afganistan, ülkede devam eden savaşı sonlandırmak için yeni adım attı.

Afganistan hükümeti, ilk kez Taliban ile masaya oturacak. Afganistan Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerenin Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacağı duyuruldu.

Barış görüşmelerini temsilen yürütecek heyetin başkanlığını, eski istihbarat başkanı Masum Stanikzey yapacağı öğrenildi.

Farklı parti ve siyasi gruplardan oluşan 21 kişilik müzakere heyeti, bugün Katar'a gidecek.

Açılış töreninde Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı vekili Hanif Atmer, Barış İşleri Devlet Bakanı Sayed Saadet Mansur Nadıri, Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Abdul Salam Rahimi olacak.

Müzakerelerin başlama törenine ABD Mike Pompeo'nun da katılacağı bildirildi.

Taliban’dan açıklama

Taliban tarafından yapılan açıklamada barış görüşmelerine hazır olduğu öğrenildi.

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