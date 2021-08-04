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Dünya Afganistan sınırında tatbikatlar artıyor: Bu kez Rusya ve Özbekistan...
Dünya

Afganistan sınırında tatbikatlar artıyor: Bu kez Rusya ve Özbekistan...

Rusya ve Özbekistan ordularından askerler, Afganistan sınırındaki dağlık arazili Termez poligonunda bin 500 askerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:58:00 -
Afganistan sınırında tatbikatlar artıyor: Bu kez Rusya ve Özbekistan...

Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada Afganistan sınırındaki tatbikat sırasında iki ülkeden özel kuvvetler birlikleri 15 kilometrelik bir yürüyüş yaptığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, tatbikatta dağcılık ekipmanları kullanılarak eğitimler gerçekleştirildi. Askerler dağlık arazide keşif ve arama faaliyetleri gerçekleştirdi, sahte düşman birliklerinin hareket güzergahı üzerinde pusu düzeneği kurdu, hafif silahlarla atış yaptı.

1500 asker katıldı

Tatbikatta iki ülkeden bin 500 asker görev aldı.

ABD ve müttefiklerinin güçlerini çekmeye başladığı Afganistan’da Taliban terör örgütü ile hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Afganistan'da neler oluyor?

ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın ardından Taliban'ın Afganistan'da artan hakimiyeti sonrasında Rusya gerek Tacikistan gerekse Özbekistan'a olan askeri sevkiyatlarını artırmaya başladı.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişini bahane gösteren Rusya, bu ülkeye sınır olan eski Sovyet ülkeleri Tacikistan ve Özbekistan'a karşılıksız askeri destek sağlayacağını açıklamıştı.

Rusya bu paralelde Tacikistan'ın Afganistan sınırına savaş uçakları konuşlandırdı.

Kaynak: Mepa News

 

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