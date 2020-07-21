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Aktüel

Afganistan Millet Meclisi TİKA'yı takdir etti

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:48:06 -
Afganistan Millet Meclisi TİKA'yı takdir etti

KABİL (AA) - Afganistan Millet Meclisi, ülkenin gelişmesine katkı sağlayan, altyapı geliştirme ve kalkınma projeleri yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) Afganistan milleti adına takdir etti.

Afganistan Millet Meclisi Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, TİKA'nın ülkede gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da millet iradesinin tescil ettiği Afganistan Millet Meclisinde bulunmaktan onur duyduğunu belirti.

Çal, tarihte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Afganistan devletinin kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Afganistan Millet Meclisi Başkanı Rahmani, takdir belgesini TİKA Kabil Koordinatörü Çal'a takdim etti.

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