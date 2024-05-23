Afganistan Merkez Bankası Başkanı Bedri’den BM’ye “yaptırımları kaldırın” çağrısı
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Molla Hidayetullah Bedri; Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yla gerçekleştirdiği görüşmede, yaptırımların Afganistan'ın bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Bu yaptırımların kaldırılmasının sadece bir insan hakkı değil, aynı zamanda tüm Afganların ortak arzusu olduğunu vurguladı.
Bedri, bankacılık düzenlemelerini ihlal eden ve uluslararası finansal sistemlere erişimi engelleyen mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirdi ve uluslararası kurumları bu kısıtlamaları kaldırarak ülke ekonomisini desteklemeye ve insan haklarını korumaya davet etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Afganistan'da finansal hizmetleri geliştirmek ve İslami finansmanı teşvik etmek için işbirliği temelli çabaların gerekliliğine işaret etti.