Afganistan kuraklık kriziyle karşı karşıya!

Afganistan'da savaş sona erdi, ancak Afganlar yeni bir felaketle karşı karşıya: Kuraklık

Sadece savaş ve çatışma değil, iklim krizinin etkisiyle artan kuraklık, Afganistan'da insani krizi derinleştiriyor. Ülke son dört yıl içinde ikinci kuraklığını yaşıyor.

İklim güvenliği uzmanlarına göre, 1950'den beri Afganistan'ın yıllık ortalama sıcaklık 1,8 derece arttı. Şiddetli yağış olayları ise son 30 yılda yüzde 10-25 arasında artış gösterdi.

Kuraklık ve şiddetli su kıtlığının Afganistan'da on yıllardır istikrarsızlığı ve çatışmayı artırdığını belirten uzmanlar, ABD ve müttefik birliklerinin geri çekilmesinin insani krizi daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki yaygın kuraklık nedeniyle 2022 yılı sonuna kadar nüfusun yarısından fazlasının gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalacağını söylüyor.

Bu ise ülke 22,8 milyon Afgan'ın gıda krizinin mağduru olacağını gösteriyor.

Afgan çiftçiler susuzluktan dolayı üretim maliyetlerinin arttığını ve ürünlerinin kalitesinin düştüğünü ifade ediyor.

Başkent Kabil'in Sahak Köyü'nde yaşayan Fawad, kuraklığın Afganlar için yeni bir felaket olduğunu ileri sürdü.

Eskiden su bolluğu nedeniyle tarım ve hayvancılık işlerinin çok iyi olduğunu söyleyen Fawad, "Ancak bu yıl hayvancılık yapabilmek için su bile bulamıyoruz" dedi.

Yaşanan kuraklık nedeyiyle çiftçilerin büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Fawad, şu ifadeleri kullandı:

Su kıtlığı nedeniyle çiftciler zor durumda. Yiyecek su bulmak bile her geçen gün daha da zorlaşıyor. Devlet yetkilileri ve Ziraat Bakanlığı'nıdan hiçbir destek göremiyoruz.

"Eskiden yardım vakıfları ekim ve tarımın kalitesinin artması için birtakım faaliyetlerde bulunuyorlardı" diyen Fawad, şu an yardımların da durmuş durumda olduğunu anlattı:

Nehirler kurumuş, bir damla su bile yok. İnsanlar kuyu kazarak su elde ediyorlar. Köydeki insanlar buraya gelip, bu kuyudan kovalarını dolduruyor ve evlerine götürüyor. Eskiden su sıkıntımız yoktu. Bu nehirler su doluydu. Ancak şu an yer altı su seviyesi de düşmüş durumda. Ve insanlar su sıkıntısı ile karşı karşıya.

Ülkede son 30 yıldır görülen en kötü kuraklık, ikinci yılına giriyor.

Afgan nüfusunun yüzde 70'i kırsal bölgelerde yaşıyor. Halkın geçim kaynaklarının yüzde 80'i ise yağmur ve yeraltı suyuyla beslenen tarım faaliyetine bağlı.

Bu yılki kuraklık, ülkenin 34 ilinden 25'ini vurdu. 2022 yılındaki buğday hasatı bir önceki yıla göre yüzde 20'ye düştü.

Amansız kuraklığın, tarım sektörünü zarara uğratması, ülkede yetersiz beslenme, göç ve fakirlik gibi insani krizlerin artmasına neden olacak.

Independent