Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’a yardım treni gönderileceğini ve durumu olan vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Afganistan iyilik treni kimler nasıl yardımda bulunabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan'da 13 milyona yakın kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak Afgan kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız gerektiğini biliyoruz. Bu ülkeye 710 acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumu olan vatandaşlardan da destek istedi. Ancak bağışların nereye ne zaman yapılabileceğine ilişkin açıklama yapılmadı.