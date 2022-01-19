  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Afganistan iyilik treni kimler nasıl yardımda bulunabilir?
Ekonomi

Afganistan iyilik treni kimler nasıl yardımda bulunabilir?

Afganistan’a kimler nasıl yardım gönderebilir? Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’a yardım treni göndereceklerini açıkladı. Peki, Afganistan yardım treni için nereden nasıl yardım yapılır? Afganistan’a yardım götürecek trene nasıl bağış yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 20:58:00 -
Afganistan iyilik treni kimler nasıl yardımda bulunabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’a yardım treni gönderileceğini ve durumu olan vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Afganistan iyilik treni kimler nasıl yardımda bulunabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan'da 13 milyona yakın kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak Afgan kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız gerektiğini biliyoruz. Bu ülkeye 710 acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumu olan vatandaşlardan da destek istedi. Ancak bağışların nereye ne zaman yapılabileceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay