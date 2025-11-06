Afganistan İslam Emirliği'nde ilk beyin tümörü ameliyatı başarıyla yapıldı

Üç hafta önce bir doktor kontrolünde beyninde tümör olduğu tespit edilen dört yaşındaki bir kız çocuğu Kabil'deki özel bir hastanenin ameliyathanesine alındı. Durumu kritik olmasına rağmen on saat boyunca yaşam mücadelesi verdi. Yeniden hayata geri dönen Hadise, operasyon sonrası ameliyatı gerçekleştiren doktorunu gördüğünde konuşmaya çalışıp etrafa gülümsedi.

Hadise'nin babası Hikmetullah bekleme salonunda bitkin bir halde oturuyordu. Kızına konulan teşhis onu Kunduz'dan Kabil'e kadar getirmiş, “Çocuğunuz burada tedavi edilemez, Pakistan'a gitmelisiniz” denildiğinde de umutsuzluğa kapılmıştı.

Ancak sınır kapıları kapalı olduğu için çocuğunu tedavi için yurtdışına götürmesi imkan dahilinde değildi.

Hadise'nin babası Hikmetullah TOLOnews'e verdiği mülakatta şunları söyledi: "İlk başta ameliyatın risklerini anlattıklarında kabul etmek istemedim. Ancak daha sonra başka bir seçenek olmadığını anladım ve kabul ettim. Tüm riskleri kabul ettim ve çok şükür operasyon başarılı geçti."

Afganistan'da türünün ilk örneği olan bu yüksek riskli beyin tümörü ameliyatını 23 yıllık deneyime sahip bir beyin cerrahı olan Necibullah İskender tarafından başarıyla gerçekleştirdi.

Necibullah İskender ameliyatla ilgili şunları söyledi: "Beyin cerrahisi ve beyin tümörü ameliyatları en karmaşık ve büyük operasyonlar arasındadır. Çok şükür ki bu tür ameliyatları artık burada, Afganistan'da gerçekleştiriyoruz. İnsanlara artık beyin cerrahisi ameliyatları için yurtdışına gitmelerine gerek olmadığını, bu tedavilerin artık ülke içinde yapılabildiğini söylemek istiyorum."

Dr. İskender bu başarıyı Afgan doktorların kabiliyet ve yeterliliğinin bir işareti olarak nitelendirdi. İskender, ülkenin sağlık sektörüne daha fazla destek ve yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Bir başka doktor Sultan Mesud Ferahmend ise şunları söyledi: "Halkımız kendi doktorlarına güvenmeli. Bu ülkede önemli bir kapasitemiz var ve hastalarımızın pek çoğunun sorunları artık burada tedavi edilebilir."

Hadise'nin Afganistan'da tedavi edilmiş olması, pek çok vatandaşın hastaları için komşu ve bölge ülkelerde tedavi aramaya devam ettiği bir döneme denk geldi.

Kaynak: Mepa News