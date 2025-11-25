Türkiye’de büyük satış: Getir Yemek dev firmaya devrediliyor!

Türkiye’nin önde gelen hızlı teslimat platformu Getir, yemek dağıtım birimini ABD’li Uber Eats’e satmak için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın nihai olarak yürürlüğe girmesi, Rekabet Kurumu’nun onayına bağlı.

Getir’in ana hissedarı Mubadala, kısa süre önce Getir Araç’ı satmış, şimdi de yemek birimini devretme kararı aldı. Reuters’a bilgi veren kaynaklar, anlaşmanın büyüklüğü ve diğer detaylarının Rekabet Kurumu incelemesinden sonra netleşeceğini belirtti.

Uber, mayıs ayında Trendyol GO’nun %85’ini 700 milyon dolara satın almıştı. Getir Yemek’in de satın alınması durumunda, Uber Türkiye pazarında yemek dağıtım sektörünün iki büyük oyuncusunu bünyesinde toplamış olacak. Sektörde diğer büyük oyuncu olan Yemeksepeti, Almanya merkezli Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Pandemi döneminde hızla yükselen ve 2022’de değeri 12 milyar dolara ulaşan Getir, sonrasında tüketici talebindeki düşüş ve yurt dışı operasyonlarının kapanması nedeniyle yeniden yapılanmaya gitmişti. Mubadala, Getir’in farklı birimlerini kapatma ve satma stratejisini sürdürüyor; Getir Finans’ın satışı için de görüşmeler devam ediyor.

Kurucular ve Mubadala arasındaki hukuki anlaşmazlık sürerken, Mart ayında Rekabet Kurulu, Getir ve bazı iştiraklerinin tek kontrolünün Mubadala tarafından devralınmasını onaylamıştı.

Bu satış gerçekleşirse, Türkiye’nin yemek dağıtım sektöründe önemli bir yapısal değişim yaşanacak ve Uber, pazarda daha da güçlü bir konuma gelecek.