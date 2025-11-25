Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı
Sosyal medya platformları üzerinden sponsorlu reklamlar aracılığıyla yüksek kazanç vaadi vererek yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. 16 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor
Dolandırıcıların son zamanlarda en çok sık başvurduğu alanlardan biride sosyal medya. Dolandırıcılar bu platformlar üzerinden sponsorlu reklamlar aracılığıyla vatandaşları ağlarına düşüyor.
Bu yolu deneyen dolandırıcılara 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kendilerini 'yatırım uzmanı' olarak tanıtıp mağdurlarla iletişime geçen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.