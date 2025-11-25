  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adana'nın göbeğinde LGBT ahlaksızlığı

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı
Gıda Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi
Gıda

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Türkiye'de son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının vatandaşlar ise çok evde hazırladıkları yiyecekleri tüketmeye başladı. Değişen alışkanlıklar bazı sektörlerde gelirleri ciddi anlamda azaltırken, kuryelerin eline geçen para da yarı yarıya düştü.

Son günlerde art arda yaşanan gıdadan zehirlenme olayları, hem tüketiciyi tedirgin etti hem de gıda sektöründe büyük bir durgunluğa yol açtı. Dışarıdan yemek siparişine duyulan güven sarsılınca, paket servislerde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durumdan en ağır etkilenen kesim ise yoğun çalışma temposuyla bilinen kuryeler oldu.

Kuryeler, işlerin son haftalarda gözle görülür biçimde gerilediğini özellikle bir dönemin popüler lezzetlerinden kumpir siparişlerinin tamamen durma noktasına geldiğini, tavuk dönerin ise artık eskisi kadar tercih edilmediğini aktardı.

1.5 AY ÖNCESİNİ MUMLA ARIYORLAR

Kuryeler, çevrimiçi uygulamalarda yapılan indirimlere rağmen sipariş sayılarının toparlanmadığını belirterek “1,5 ay öncesine kadar büyük yoğunluk vardı, şimdi o günleri mumla arıyoruz. Çünkü siparişlerdeki düşüş gelirlerimize doğrudan yansıdığını söyledi.

 

KÜÇÜK ESNAFTA BÜYÜK GERİLEME

Kuryelere göre market alışverişi siparişlerinde bir problem yok hatta talep sürüyor. Ancak yemek siparişlerinde durum tam tersi. Zincir markalar sipariş almaya devam ederken, tantuni, midye, kokoreç, kumpir, tavuk döner ve lahmacun gibi özellikle küçük esnafın yoğun satış yaptığı kategorilerde büyük bir gerileme yaşanıyor.

Bir kurye, “Günde 30 paket atıyorsak şimdi 20 pakete düşmüş durumdayız” diyerek gelirlerindeki sert düşüşü anlattı. Aynı kurye bu durumun gelirlerinde de yüzde 50 düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Yine kafayı çıkardı! Özgür'ün en büyük vaadi sapkın sözleşmesi!
Yine kafayı çıkardı! Özgür'ün en büyük vaadi sapkın sözleşmesi!

Gündem

Yine kafayı çıkardı! Özgür'ün en büyük vaadi sapkın sözleşmesi!

MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı
MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı

Gündem

MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı

Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!
Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!

Gündem

Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!

‘Şeytan’ çarşafla geldiği mecliste olay çıkardı!
‘Şeytan’ çarşafla geldiği mecliste olay çıkardı!

Dünya

‘Şeytan’ çarşafla geldiği mecliste olay çıkardı!

Kısaca ‘Müsavat yönetiminden cacık olmadı’ dedi! İP’te bir istifa daha
Kısaca ‘Müsavat yönetiminden cacık olmadı’ dedi! İP’te bir istifa daha

Gündem

Kısaca ‘Müsavat yönetiminden cacık olmadı’ dedi! İP’te bir istifa daha

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Yemek fiyatları düşecek, kalite yükselecek, enflasyona olumlu etki yaratacak.

Hayro

Halkımızın sağlıklı beslenmesi için evinde hazırlamış olduğu yiyeceği yemesi lazım! Kuryelerin sepetleri tam bir facıa ! Her türlü paket taşınıyor ! Denetim ! Hak getire !
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23