Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Son günlerde art arda yaşanan gıdadan zehirlenme olayları, hem tüketiciyi tedirgin etti hem de gıda sektöründe büyük bir durgunluğa yol açtı. Dışarıdan yemek siparişine duyulan güven sarsılınca, paket servislerde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durumdan en ağır etkilenen kesim ise yoğun çalışma temposuyla bilinen kuryeler oldu.

Kuryeler, işlerin son haftalarda gözle görülür biçimde gerilediğini özellikle bir dönemin popüler lezzetlerinden kumpir siparişlerinin tamamen durma noktasına geldiğini, tavuk dönerin ise artık eskisi kadar tercih edilmediğini aktardı.

1.5 AY ÖNCESİNİ MUMLA ARIYORLAR

Kuryeler, çevrimiçi uygulamalarda yapılan indirimlere rağmen sipariş sayılarının toparlanmadığını belirterek “1,5 ay öncesine kadar büyük yoğunluk vardı, şimdi o günleri mumla arıyoruz. Çünkü siparişlerdeki düşüş gelirlerimize doğrudan yansıdığını söyledi.

KÜÇÜK ESNAFTA BÜYÜK GERİLEME

Kuryelere göre market alışverişi siparişlerinde bir problem yok hatta talep sürüyor. Ancak yemek siparişlerinde durum tam tersi. Zincir markalar sipariş almaya devam ederken, tantuni, midye, kokoreç, kumpir, tavuk döner ve lahmacun gibi özellikle küçük esnafın yoğun satış yaptığı kategorilerde büyük bir gerileme yaşanıyor.

Bir kurye, “Günde 30 paket atıyorsak şimdi 20 pakete düşmüş durumdayız” diyerek gelirlerindeki sert düşüşü anlattı. Aynı kurye bu durumun gelirlerinde de yüzde 50 düşüş anlamına geldiğini söyledi.