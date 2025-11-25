Türkiye’ye karşı şer cephesi

Yunan medyası, İsrail ve Güney Kıbrıs ile kurduğu savunma iş birliğini “Türkiye’ye karşı ortak cephe” olarak sunan çarpıcı bir analiz yayımladı. ABD’li düşünce kuruluşu FDD’nin raporuna dayandırılan haberde, bölgedeki güç dengelerinin Ankara’nın hamleleri nedeniyle yeniden şekillendiği savunuldu.

‘BELİRLEYİCİ VE YÖN VERİCİ’

Atina merkezli Sigma Live’ın aktardığı rapora göre Atina ile Tel Aviv arasındaki hızlanan savunma yakınlaşması, büyük ölçüde Ankara’nın bölgesel gücünün “belirleyici ve yön verici” hale gelmesinden kaynaklandı.

Haberde, Türkiye’nin özellikle son on yılda savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımlarla bölgenin en büyük caydırıcı güçlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

‘ATİNA'DA STRATEJİK KAYGI'

SİHA’lardan insansız deniz araçlarına, uzun menzilli mühimmattan milli radar ve hava savunma projelerine kadar Türkiye’nin geliştirdiği sistemlerin Atina’da ciddi bir stratejik kaygı yarattığını kabul edilirken “Bu tablo, Atina–Tel Aviv hattında ‘Türkiye’nin etkisini dengeleme’ amacıyla daha sıkı bir iş birliğinin kapısını araladı” ifadeleri kullanıldı.

‘ANKARA’NIN MASADAKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR’

“FDD raporu, Ege’de yaşanan son olayları da Atina’nın Ankara karşısındaki kırılganlığını gösteren örnekler olarak sıralıyor” denilen haberde Türk balıkçı tekneleriyle yaşanan gerilimde Yunan sahil güvenliğinin ateş açması, Türk F-16’ların Atina FIR hattına girdiği iddiaları ve Yunan hava sahası tartışmaları Atina tarafından “tansiyonu yükselten” hamleler olarak aktarıldı. Ancak bu gerilimin temel nedeninin Türkiye’nin sahada ve masada artan ağırlığı olduğuna işaret edildi.

27 MİLYAR EUROLUK SİLAHLANMA PROGRAMI

Yunanistan’ın 2025–2035 dönemini kapsayan 27 milyar euroluk dev silahlanma programı da haberde dikkat çekilerek “İsrail’den PULS roketatar sistemi alım görüşmeleri, ‘Aşil Kalkanı’ adlı çok katmanlı hava savunma mimarisine İsrail teknolojisinin entegrasyonu ve Heron, Orbiter-3, SPIKE NLOS gibi sistemlerin aktif şekilde kullanılması bu çerçevede değerlendiriliyor” denildi.

‘ÖNGÖRÜLEMEYEN ASKERİ GÜÇ’

Buna karşılık haberde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmış olmasına rağmen savunma alanındaki yerlileşme adımlarıyla bölgenin en dinamik ve öngörülemeyen askeri gücü haline geldiğini de ima edildi.

‘AMAÇ TÜRKİYE’NİN ETKİSİNİ DENGELEMEK’

ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin analizler de haberde geniş yer buldu. Washington’ın Yunanistan’daki askeri varlığını artırmasının yalnızca Rusya’ya karşı değil, uzun vadede Türkiye’nin bölgede kurduğu etkin mimariyi dengeleme amacını taşıdığı öne sürüldü.

BÖLGEDE 3+1 PLANI

Haberde 3+1 planında (ABD–Yunanistan–İsrail–Güney Kıbrıs) ilerleyen diplomatik mekanizmaların enerji güvenliği, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz hatları ve Ukrayna’ya LNG sevkiyatında Yunanistan’ın bir “geçiş noktası” olarak rolünün genişletilmesine neden olduğu belirtilirken uzmanlara göre tüm bu siyasi ve askeri girişimlere rağmen bölgenin gerçek belirleyicisinin Türkiye olduğuna dair örtülü bir kabul dikkat çekiyor.

‘ALAN DARALTMA GİRİŞİMİ’

Son olarak, Atina–İsrail–Güney Kıbrıs üçlüsünün ortak savunma hattı kurma çabasının aslında Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki üstün konumu karşısında “alan daraltma” girişimi olduğu ifade edildi. Savunma modernizasyonu, enerji politikaları, Mavi Vatan doktrini, diplomatik girişimler ve sahadaki etkinliğiyle Türkiye’nin, bölgenin tüm hareketliliğini şekillendiren merkez aktör olmaya devam ettiğinin de altı çizildi.