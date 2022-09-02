Afganistan İslam Emirliği: Kadınlar için güvenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz

Afganistan Davet ve İrşad, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Sadık Akif Muhacir, İslam'ın kadınlara eğitim ve çalışma hakları tesis ettiğini, bu kapsamda Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin de kadınlar için güvenli ortamlar oluşturma çabalarına sahip olduğunu açıkladı.

El Cezire'ye konuşan Muhacir, "İslam, kadına eğitim, çalışma ve girişimci olma hakkı tanımıştır. İslam'ın helal kıldığı şeylere ben nasıl haram diyebilirim ki?" diye konuştu.

Batılı çevrelerce son zamanlarda medya yoluyla, Afganistan'da burka zorunluluğu getirildiği iddiası dolaşıma sokulmuştu.

İddia, kadınları iş gücüne dahil olmaktan yoksun bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin yayınladığı kararnamede, burka giymenin mecbur kılındığına dair herhangi bir ifade yer almıyor.

Kararnamede, "Uzun süredir Afganistan'da kadınlara karşı yürütülen yıpratıcı ve sistematik dejenerasyon faaliyetlerine rağmen, Afgan halkının yaklaşık yüzde 90'ının halen İslami ilkelere derinden bağlı olduğu, kadınların yüzde 90'lık kesiminin tesettür ilkelerine uyduğu" ifade edilirken. "Asil ve yetişkin her Müslüman kadına İslami bir şekilde örtünmenin (Şeri Hicab) farz olduğu" hatırlatılıyor.

Belirli bir kıyafet zorunluluğu yok

Tesettürün, vücudun mahrem bölgelerini tamamen örtecek ve vücut hatlarını ortaya koymayacak bir şekilde olması gerektiğini vurgulayan açıklamada, belirli bir tür kıyafeti giyme zorunluluğu getirilmiyor.

Yalnızca, "yüzlerce yıldır Afgan kültürünün parçası olduğu" dile getirilen "Çaduri" (burka) isimli çarşaf benzeri kıyafetin de 'en iyi tesettür şekillerinden biri olduğu' ifade ediliyor.

Geleneksel siyah kıyafetlerin de benzer şekilde bir tesettür şekli olduğu vurgulanan açıklamada, küçük veya çok yaşlı olanlar haricinde tesettürün tüm kadınlara zorunlu kılındığı belirtiliyor.

Yüzün sürekli olarak örtülmesi zorunluluğu yok

Kararda sürekli olarak yüz örtme zorunluluğu da yok. Sadece kadınların İslami anlamda kendileriyle görüşmeleri uygun olmayan -namahrem- erkeklerle konuşurken gözleri haricinde yüzlerini örtmeleri isteniyor.

"Tesettür Müslüman ve asil kadınların ayrıcalığıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, tesettürün kadınları koruyacağı, ayrıca kadınlara yönelik dış merkezli dejenerasyon çalışmalarından da uzak tutacağı ifade ediliyor.

Afganistan yönetimi, kararın kamuoyuyla yaygın şekilde paylaşılacağını, medyada bu konunun sıklıkla işleneceğini ve Afganistan çapında bir tesettür seferberliği başlatılacağını vurgulanıyor.

Kaynak: Mepa News