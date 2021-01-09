Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir grup ABD Başkanı Joe Biden'a son onayı verecek olan senatonun da bulunduğu ABD Kongresine zorla girdi. Çıkan olaylarda çok sayıda insan öldü ve yaralandı.

Olay tüm dünyada gündemi meşgul ederken Joe Biden başta olmak üzere birçok insan yaşanan olayları darbe olarak nitelendirdi.

Kongrenin çevresinde yeterli önlem alınmaması da büyük tepki çekti. Yeni olayların çıkmaması için başkent Washington'daki ulusal muhafızların görüntüsü Afganistan, Irak ve Suriye'da oluşan ABD askeri görüntülerini aratmadı.