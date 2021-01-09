  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü
Dünya

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü

ABD'nin başkenti Washington'a çok sayıda ulusal muhafız askerleri sevk edildi. Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız asker konvoyları bu sefer ABD'nin kalbinde görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:36:00 -

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir grup ABD Başkanı Joe Biden'a son onayı verecek olan senatonun da bulunduğu ABD Kongresine zorla girdi. Çıkan olaylarda çok sayıda insan öldü ve yaralandı.

Olay tüm dünyada gündemi meşgul ederken Joe Biden başta olmak üzere birçok insan yaşanan olayları darbe olarak nitelendirdi.

Kongrenin çevresinde yeterli önlem alınmaması da büyük tepki çekti. Yeni olayların çıkmaması için başkent Washington'daki ulusal muhafızların görüntüsü Afganistan, Irak ve Suriye'da oluşan ABD askeri görüntülerini aratmadı.

Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir
Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir

Dünya

Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir

ABD'de darbe girişimi! Kongre ilk kez 1814'te işgal edildi
ABD'de darbe girişimi! Kongre ilk kez 1814'te işgal edildi

Dünya

ABD'de darbe girişimi! Kongre ilk kez 1814'te işgal edildi

Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil
Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil

Dünya

Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil

ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler
ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler

Dünya

ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler

ABD'deki darbe girişimi sonrası BM'den ilk açıklama!
ABD'deki darbe girişimi sonrası BM'den ilk açıklama!

Dünya

ABD'deki darbe girişimi sonrası BM'den ilk açıklama!

ABD'de darbe bilançosu artıyor
ABD'de darbe bilançosu artıyor

Dünya

ABD'de darbe bilançosu artıyor

Hesabı kapatılmıştı! Twitter'dan Trump'a bir darbe daha
Hesabı kapatılmıştı! Twitter'dan Trump'a bir darbe daha

Dünya

Hesabı kapatılmıştı! Twitter'dan Trump'a bir darbe daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması
Siyaset

Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzha..
Tam bir gezizekalı! Canan Kaftancıoğlu'ndan 'aşağılık' paylaşım
Gündem

Tam bir gezizekalı! Canan Kaftancıoğlu'ndan 'aşağılık' paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yüzüne vurulan gerçekleri hazmedemeyen Kaftancıoğlu 'aşağıl..
BAE'nin Türkiye'yi hedef alan sözlerine Katar'dan tokat gibi cevap
Dünya

BAE'nin Türkiye'yi hedef alan sözlerine Katar'dan tokat gibi cevap

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın Türkiye'ye yöne..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay