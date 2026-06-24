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Dünya Afganistan ile Almanya arasında mutabakat
Dünya

Afganistan ile Almanya arasında mutabakat

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Afganistan ile Almanya arasında mutabakat

Almanya, hüküm giymiş Afgan vatandaşlarının düzenli olarak Afganistan'a gönderilmesi konusunda İslam Emirliği yönetimiyle anlaşmaya vardı.

Almanya, hüküm giymiş Afgan vatandaşlarının düzenli olarak Afganistan'a gönderilmesi konusunda İslam Emirliği yönetimiyle anlaşmaya vardı.

Afganistan İslam Emirliği ile Almanya arasında, Almanya'da suç işledikleri gerekçesiyle hüküm giymiş Afgan vatandaşlarının düzenli olarak sınır dışı edilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre anlaşma kapsamında Almanya'dan Afganistan'a haftalık sınır dışı uçuşları düzenlenecek. Taraflar arasında güvenlik ve idari düzenlemeler konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Haberlerde, İslam Emirliği heyetinde Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de olan Abdulkahhar Belhi dahil olmak üzere çeşitli yetkililerin yer aldığı, heyet üyelerine görüşmeler için geçici vize verildiği ifade edildi.

Anlaşma, İslam Emirliği heyetinin Brüksel'de Avrupalı yetkililerle gerçekleştirdiği kapalı görüşmelerle aynı döneme denk geldi. Görüşmelerde özellikle Afgan göçmenlerin geri gönderilmesi ve sınır dışı süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan insan hakları kuruluşları Avrupa ülkelerinin Afganistan İslam Emirliği ile sınır dışı dosyasında iş birliği yapmasını eleştirdi. Human Rights Watch, İslam Emirliği ile yürütülen temaslarda önceliğin temel hakların korunması ve hesap verebilirlik olması gerektiğini savunarak, Afganistan'a geri gönderilen kişilerin güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Afganlar, Avrupa Birliği ülkelerinde en büyük sığınmacı gruplarından birini oluştururken, son yıllarda Avrupa'da düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı uygulamalarının artırılması yönündeki siyasi talepler de güç kazanmış durumda.

Her ne kadar Avrupa Birliği ülkeleri İslam Emirliği yönetimini resmen tanımasa da, Brüksel'deki görüşmeler ve Almanya ile yapılan anlaşma, göç ve geri kabul konularında Taliban ile fiili temasların arttığına işaret ediyor.

Kaynak: Mepa News

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