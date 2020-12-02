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Dünya Afganistan hükümeti ile Taliban Katar’da imzayı attı
Dünya

Afganistan hükümeti ile Taliban Katar’da imzayı attı

Afganistan ile Taliban arasındaki barış sürecinde, görüşmelere devam etmek üzere ön anlaşma Katar'ın başkenti Doha'da imzalanırken, NATO da anlaşmayı olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:06:00 -
Afganistan hükümeti ile Taliban Katar’da imzayı attı

Afganistan ile Taliban arasındaki barış sürecinde, görüşmelere devam etmek üzere ön anlaşma Katar'ın başkenti Doha'da imzalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, anlaşmanın NATO tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

Afganistan ile Taliban arasındaki barış sürecinde, görüşmelerin devam etmesi konusunda ön anlaşma imzalandı. Anlaşma, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanırken, Afganistan ve Taliban temsilcileri, siyasi yol haritası ve ateşkes konusunda üç sayfalık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Jens Stoltenberg: Olumlu karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan ile Taliban arasında varılan ön anlaşmanın olumlu karşılandığını ifade ederek, "Doha'daki atılımı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, çatışmanın kalıcı bir siyasi ve barışçıl çözümüne yönelik bir adımdır. Afganistan'daki savaş ve tüm NATO müttefikleri barışın ilerlemesini güçlü bir şekilde destekliyor ve daha fazla ilerleme görmek istiyoruz. Siyasi bir kurulun kurulmasında hızlı ilerleme görmemiz gerekiyor" dedi.

 

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