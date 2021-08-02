Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’den açıklama: Afganistan’daki durumdan ABD sorumlu

ABD'nin "birden askerlerini çekme" kararı aldığını söyleyen Gani, yine de hükümetinin durumu 6 ay içinde kontrol altına alacak bir planı olduğunu ve Amerikan yönetiminin de bu planı desteklediğini belirtti.

Eşref Gani, Afganistan Parlamentosu'nun acil oturumunda yaptığı konuşmada "Mevcut durum, uluslararası güçlerin birden çekilme kararından kaynaklanıyor. Son 3 aydır beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Gani, çekilmenin olumsuz sonuçları olacağı konusunda Washington'ı uyardığını kaydetti.

"Taliban terör örgütleriyle bağlarını koparmadı" diyen Gani, bununla birlikte Taliban ve Afgan hükümetinin birbirlerini kabul etmesinin ve barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesinin zamanının geldiğini söyledi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri arasındaki barış müzakereleri geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da başlamış ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

Taliban: İnşallah süreleri doldu

Taliban ise Gani'nin suçlamalarını reddetti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Savaş ilanları, suçlamalar ve yalanlar Gani hükümetinin ömrünü uzatamaz. İnşallah süreleri doldu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden son olarak, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe