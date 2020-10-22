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Aktüel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ve yanlıları hala yanlış 'fetih' ifadesine inanıyor"
Aktüel

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ve yanlıları hala yanlış 'fetih' ifadesine inanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:49:55 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ve yanlıları hala yanlış 'fetih' ifadesine inanıyor"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ve destekçilerinin hala yanlış ''fetih'' ifadesine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani, yeni kabine üyelerini güven oyu alması için Milli Meclise tanıttığı törende konuştu.

Taliban militanlarının son zamanlarda saldırılarını artırarak hala yanlış ''fetih'' ifadesine inandığını belirten Gani, Taliban'ın savaşarak asla kazanamayacağını vurguladı.

Gani, "Taliban, Afganistan'ın ateşkes talebini kabul etmedi, aksine saldırılarını artırdı. Taliban ve yanlıları hala yanlış 'fetih' ifadesine inanıyor.'' dedi.

Güvenlik güçlerinin, Afganistan halkının haklarını ve topraklarını koruma gücüne sahip olduğunun altını çizen Gani, ülkedeki karışıklığın sorumlusunun Taliban olduğunu dile getirdi.

Gani, kimsenin Afgan gençlerin, bilginlerin ve yaşlıların kanını, haysiyetini ve çabalarını tehlikeye atamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın, Afgan halkına, kendilerini terörist gruplardan uzaklaştırdıklarını, İslam ve Afganistan'a öncelik verdiğini açıkça göstermesi gerektiği çağrısında bulundu.

''Yeni neslin en büyük arzusu, miras kalan ve dayatılan şiddetin son bulmasıdır." diyen Gani, böylece ülkenin her seviyesinde ulusal birliğin sağlanacağına işaret etti.

- Güven oylamasının tarihi belli değil

28 Eylül 2019'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 18 Şubat'ta açıklanmış ve Eşref Gani ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gani, 8 ay sonra 24 bakanını güvenoyu için Milli Meclise tanıttı, güven oylamasının ne zaman yapılacağı hakkında bilgi vermedi.

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