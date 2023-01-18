Afgan yetkililerden uluslararası topluma yardım çağrısı

Afganistan İslam Emirliği Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdulselam Hanefi, IRC heyetiyle görüştü.

Heyet adına konuşan Medlien, IRC"nin Afganistan dahil birçok ülkede uzun yıllardır insani yardım sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti.

Afganistan'ın işgalini sona ermesinin ardından ülkeden ayrılmadıklarını ve halka yönelik yardımlarına devam ettiklerini belirten Medlien, Afganistan halkına çeşitli sektörlerde yardım sağlamaya devam etmek için İslam Emirliği yetkililerinden IRC ile işbirliğini artırmalarını istedi.

Başbakan Yardımcısı Hanefi ise, IRC'nin insani faaliyetlerini takdir ederek örgütün faaliyetlerinin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hanefi, “Yaklaşık yarım asırlık savaş ve güvensizlik ve özellikle bu yılın soğuk kışından sonra halk, daha fazla insani yardıma ihtiyacı duyuyor." diyerek insani yardımların siyasi meselelerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Uyuşturucu bağımlılarının sorunlarını zorlayıcı sorunlar olarak nitelendiren Hanefi, IRC'den ülkedeki uyuşturucu bağımlılarının rehabilite edilmesi için İslam Emirliği ile işbirliği yapmasını istedi.

Hakkani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve AB heyetiyle görüştü

Afganistan İslam Emirliği İçişleri Bakan Siraceddin Hakkani de Avrupa Birliği Afganistan Delegasyonundan bir heyet ile görüştü.

Hakkani, Avrupa Birliği'nin bu zor zamanda Afganlara insani yardımı devam ettirmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Hakkani, uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi kampanyalarında AB'nin işbirliği için teşekkür etti.

Haqqani ayrıca bugün Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ile bir araya geldi. Görüşmede Hakkani, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı insani yardımlarını övdü.

Erginay ise Afganistan'da güvenliğin daha iyi sağlanması için bakanlığın çabalarını takdir etti.

Erginap Herat demiryolu ile Afganistan'a insani yardım ulaştırmak istediklerini ve bu yardımın sürdürülebilir olması için çalışacaklarını kaydetti. (İLKHA)