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Dünya Afgan Mareşal Raşid Dostum: Tuzağa düşecekler, kolay olmayacak
Dünya

Afgan Mareşal Raşid Dostum: Tuzağa düşecekler, kolay olmayacak

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, Taliban'ın kuzeye gelerek tuzağa düştüğünü, bu kez Taliban'ın bölgeden kolay çıkamayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 15:12:00 -
Afgan Mareşal Raşid Dostum: Tuzağa düşecekler, kolay olmayacak

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, Taliban'ın daha önce de birçok kez kuzeye gelerek tuzağa düştüğünü ifade etti.

Dostum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban'ın ülkenin kuzeyinde yerinin olmadığını belirtti.

Taliban'ın daha önce de birkaç defa Afganistan'ın kuzeyini ele geçirmeye çalıştığını ifade eden Dostum ancak bazı Taliban sorumlularının tuzağa düştüğünü kaydetti.

Dostum, Taliban'ın bu sefer de kuzeyden çıkmasının kolay olmayacağını, bunların da öncekiler gibi tuzağa düşeceğini vurguladı.

Afganistan'ın kuzeyindeki halkın Taliban'a karşı ayaklanacağını dile getiren Dostum, Taliban'ın bu bölgede yenilgiye uğrayacağının altını çizdi.

Dostum ve diğer siyasi liderler, bu sabah, kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerde Taliban'a karşı operasyon başlatılması için Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile güvenlik toplantısı yapmıştı.

Taliban'ın ilerleyişi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

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