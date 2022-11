Afgan komandolar Ukrayna yolunda!

Karar'da köşe yazan Hakan Albayrak, Taliban'ın kontrolünden sonra ülkeden ayrılan Afgan komandoların Rusya safına geçeceğini aktardı.

Albayrak'ın bugünkü yazısı...

Putin Ukrayna’da zafiyet gösteren ordusuna takviye üstüne takviye gönderiyor ama yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor.

Kadirov’un adamlarını seferber etti, Esed’in ordusundan destek aldı, hapishanelerden çıkardığı mahkûmları cepheye sürdü, yama üstüne yama yaptı ama tutmuyor, tutmuyor, tutmuyor.

İlan ettiği kısmî seferberlik bile sadra şifa olmuyor, olmuyor, olmuyor.

Çare?

Taliban’dan kaçan Afgan komandoları!

Şaka gibi.

***

Foreign Policy, Associated Press, Hür Avrupa Radyosu vs, vs, vs, eski Afgan subaylarının beyanlarına dayanarak bildiriyor:

Wagner Grubu (Rus paramiliter örgüt), Amerika Birleşik Devletleri’nin rahle-i tedrisinden geçen ve Taliban’ın Kâbil’i ele geçirmesi üzerine İran’a iltica eden “elit” Afgan komandolarını Ukrayna’daki Rus işgal kuvvetlerine kazandırmak için harekete geçti…

Bunlara 1000-1500 dolar maaş, ayrıca Rusya’da ikamet izni teklif ediliyor…

Birçoğu, geçim derdi ve/ya İran’dan sınır dışı edilme korkusu nedeniyle teklife sıcak bakıyor…

***

Hür Avrupa Radyosu’na beyanat veren eski Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilisi General Abdurrauf Argandival’a göre 15 eski Afgan komandosu Wagner Grubu’na katılmış bile.

İran’ın yardımıyla bu sayı binlere çıkabilirmiş.

“(Wagner’in) plan(ı) ilk aşamada 1000 kişi, ikinci aşamada yine bin kişi alarak tabur oluşturmak ve bu süreci kademeli olarak devam ettirmek” diyor Argandival.

Hür Avrupa Radyosu’nun ilgili haberinde, isminin açıklanmasını istemeyen eski bir üst düzey Afgan güvenlik yetkilisinin fantastik bir beyanı da yer alıyor.

Eski Afgan komandolarının Rus ordusuna katılımı, Ukrayna savaş sahasında “oyun değiştirici olur”muş!

ABD’nin milyarlarca dolar harcayarak eğittiği ve donattığı ama ‘şöyle özel kuvvetler, böyle elit birlikler’ diye göklere çıkarıldıkları halde Taliban’a üç hafta direnemeyip cepheden kaçan bu kifayetsizler ordusu mı değiştirecek oyunu?

Kâbil’i savunmaya motive olamayan Afgan komandoları Moskova’nın Ukrayna’daki emellerini gerçekleştirmeye -oyun değiştirecek kadar- motive olabilecekler, öyle mi?

***

İndependent Türkçe yazarlarından Esedullah Oğuz “(Wagner Grubu’nun teklifini değerlendiren) Birçok Afgan askerin düşündüğü, Rusya için savaşıyor gibi görünüp cephede ilk fırsatta Ukrayna tarafına toplu şekilde geçip teslim olmak ve sonra da Batı'ya iltica etmek” diyor.

İşte bu mantıklı.