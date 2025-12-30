Suudi Arabistan Güney Yemen'i vurdu

Suudi Arabistan savaş uçakları, Güney Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Hadramout’ta Mekkla limanını bombaladı.

Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi (STC) ait silahları vurduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, silahların Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah limanından 2 gemiyle geldiğini söyledi

Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki Al-Maliki yaptığı açıklamada:

“Cumartesi ve Pazar günleri (MS 27-28 Aralık 2025), (Fujairah) limanından gelen iki gemi, İttifak Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan resmi izin almadan (Mukalla) limanına girdi.

İki geminin izleme sistemlerini devre dışı bıraktı. Çatışmayı körüklemek için Yemen'in doğu valiliklerinde (Hadramout, Al-Mahrah) Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek için büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdi. Bu barışçıl bir çözüme ulaşmanın açık bir ihlalidir. Ayrıca (2015) tarihli (2216) sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararının ihlalidir.” Dedi

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri, 1990 öncesi döneme geri dönmeyi ve bağımsızlık ilan etmeyi amaçlayan güneydeki ayrılıkçıları destekliyor. Sınırda bulunan Suudi Arabistan ise bunu kırmızı çizgi olarak görüyor.