Bir bebek daha soğuktan can verdi
Dünya

Bir bebek daha soğuktan can verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir bebek daha soğuktan can verdi

Gazze Şeridi'nde şiddetini artıran kış koşulları sebebiyle yaşanan can kayıpları artıyor. Bölge kaynakları bugün bir bebeğin daha şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde şiddetini artıran kış koşulları sebebiyle yaşanan can kayıpları artıyor.

Bölge kaynakları bugün bir bebeğin daha şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erkan Firas Muslih isimli iki aylık bir bebek, şiddetli soğuk sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık, son dönemde soğuklar sebebiyle can veren bebeklerin sayısının 3'e ulaştığını belirtti.

 

Son yağışlar sebebiyle bölgedeki birçok çadırı su basmıştı. Ateşkese rağmen bölgeye barınma imkanları başta olmak üzere gerekli yardımların ulaşmaması krizi daha da derinleştiriyordu.

Geçtiğimiz kış da çoğu bebek olmak üzere birçok Gazzeli sivil şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Barınma ve ısınma imkanlarının bulunmaması, havaların soğuduğu bölgede hayati riskleri daha da artırıyor.

Kaynak: Mepa News

