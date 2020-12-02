Afgan hükümeti ve Taliban, Doha'daki müzakereleri sürdürme konusunda ön anlaşmaya vardı

ANKARA (AA) - Afganistan ve Taliban temsilcilerinin, Katar’da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tolonews’in haberine göre, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen müzakereler sonucunda Afgan hükümeti ve Taliban heyetleri, barış görüşmelerini devam ettirmek konusunda ön anlaşmaya vardı.

Afgan hükümetinin müzakere heyeti temsilcilerinden Nadır Nadiri, Doha’da müzakere heyetleri arasında yürütülen barış görüşmelerinde bir ortak çalışma komitesinin (barış görüşmeleri) gündemin taslak konularını hazırlamak üzere görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki müzakere heyetinin mevcut müzakereleri, Afganlar arasında sürdürülebilir barışa ulaşma konusunda istek olduğunu ve iki tarafın Afganistan’da sürdürülebilir bir barışa ulaşma konusunda çabalarını devam ettirmeye bağlı kaldığını gösteriyor."

- Ön anlaşmanın neleri içerdiği paylaşılmadı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Twitter hesabından, Doha’da yürütülen barış görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin müzakere prosedürlerinin sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sıddıki, "Bu, Afgan halkının barışın sürmesi yönündeki kilit öneme sahip talebi olarak, kapsamlı ateşkes dahil, ana konularda müzakerelerin başlamasının bir adım ilerisidir." ifadesini kullandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit de Twitter'dan, Nadıri'nin ifadelerinin bire bir aynısını paylaşarak söz konusu ön anlaşmayı teyit etti.

Ön anlaşmanın neleri içerdiği ise paylaşılmadı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.



