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Afgan hava kuvvetleri hedefi şaşırdı! 8 asker öldü

Gazne Valiliği'nden yapılan açıklamada Afgan hava kuvvetlerinin Taliban'a yönelik düzenlediği operasyonda yanlışlıkla askeri karakolu hedef alındığı hava saldırısı sonucu 8 askerin öldüğü belirtildi.

26 Şubat 2019 Salı 15:09
Afgan hava kuvvetleri hedefi şaşırdı! 8 asker öldü

Afgan hava kuvvetlerinin Gazne vilayetinde yanlışlıkla askeri karakolu hedef aldığı hava saldırısında 8 askerin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Afgan hava kuvvetlerinin, Gazne'nin Caguri ilçesinde Taliban örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyon sırasında yanlışlıkla askeri karakolun vurulduğunu ifade eden Nuri, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Nuri, saldırıda 4 askerin de yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bombalı saldırı: 3 yaralı

Öte yandan Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 2. bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralananlardan 2'sinin sivil olduğunu ifade eden Hogyani, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:09
  1. Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri
  2. Afgan hava kuvvetleri
  3. Gazne
  4. hava saldırısı
  5. Afganistan

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