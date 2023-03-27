Afetzedelere el uzatmak dinimizin gereği

MUHAMMET KUTLU ANKARA

DİNBİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Sayısız güzelliklerin yaşandığı 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın gelmesiyle rahmet ve bereket yağmurlarının yağmur gibi yağdığı müstesna bir zaman dilimine girmenin sevinci içerisindeyiz” dedi.

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİNBİR-SEN) Genel Başkanı Özdemir, şöyle devam etti: “Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı kıl ve bizleri Ramazan’a ulaştır’ diye dua ettiği ve bizlere de öğrettiği bu kutlu zaman dilimi Allah’ın ayıdır ve bu ayda yapılan ibadetlerin karşılığı da Allah’ın lütfuyla diğer günlere göre kat kat fazladır. Bu anlayışla, Ramazan ayının manevi ikliminden, en verimli bir şekilde istifade etmek için çaba sarf edelim.

Yıl içerisinde gönüllerin yumuşadığı, rahmet kapılarının açıldığı geceler, günler ve aylar vardır. İşte bunlardan biri de Peygamberimiz (S.A.V)’in ‘Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur’ diye haber verdiği Ramazan ayıdır. Ramazan ayının ve orucun şükre vasıta oluşu, nefsi terbiye edişi, sosyal ve ekonomik hayatta iyileştirici yönü ön plana çıkmaktadır.

İnsanın yeme, içme gibi bedene ait en temel gereksinimlerine Ramazan ayı ile birlikte iradi bir sınırlama getirmesi, öncelikle insanın yüzleşmiş olduğu kâinatın ‘ilahi bir nimet’ ile dolu olduğunu hatırlatmaktadır. Günlük hayatta ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz bu mana oruç ibadetiyle yeniden hatırlatılmaktadır. En zaruri gereksinimlerin imsak ve iftar vakitleriyle sınırlandırılması, bu vakitler arasında İlâhî bir yasaklama getirilmesi, insanı, madden ve manen şükre sevk etmekte ve günlük hayatını bu İlâhî emre göre ayarlamasını gerektirmektedir. Hz. Peygamber’in hadis-i şerifinde belirttiği gibi: ‘Oruç, birinizin savaştan koruyucu kalkanı gibi Cehennem ateşinden koruyucu bir kalkandır”

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Afetzedelere yardımın fazileti

“Ramazan ayı vesilesi ile gerek yaşadığımız deprem ve sel felaketinden dolayı mağdur olan kardeşlerimize gerekse yardıma muhtaç insanlara el uzatmak yardım etmek, dinimizin gereğidir” diyen Özdemir, “Başkanlığımızın bu Ramazan’da belirlemiş olduğu tema da (Ramazan ve Dayanışma) olduğu gibi bu afetleri sadece yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik ile atlatabiliriz. Vatandaşlarımızın gerek zekât gerekse fitreleriyle destek olmasını Ramazan’ın bereketini bu kardeşlerimizle paylaşmasını temenni ediyoruz. Bu vesile ile Din-Bir-Sen olarak Ramazan Ayının daha verimli ve bilinçli geçirilmesi için her türlü fedakarlığı gösteren, deprem bölgesinde depremzedelere camilerini ve evlerini açan din görevlilerimize şükranlarımızı sunuyor, Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyoruz.

Bu mübarek ayın hepimizin kurtuluşuna vesile olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyoruz. Deprem felaketiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz” görüşünü dile getirdi.