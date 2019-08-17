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"Afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:-"Afet müdahalesinin koordinasyonu için AFAD Başkanlığı kuruldu, Türkiye Afet Müdahale Planı oluşturuldu ancak bu yetmiyor. Bireyi bu sürece katmak gerekiyor"- "Afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz. Toplum temelli afet müdahale sistemine geçiyoruz"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:50
"Afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz"

KOCAELİ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afet müdahalesinin koordinasyonu için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının kurulduğunu belirterek, "Türkiye Afet Müdahale Planı oluşturuldu ancak bu yetmiyor. Bireyi bu sürece katmak gerekiyor. Bu konuda ne yapacağız? Birincisi, afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz. Toplum temelli afet müdahale sistemine geçiyoruz." dedi.

Türk Kızılay tarafından Kartepe ilçesindeki otelde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla "vefa gecesi" düzenlendi.

Programda konuşan Kınık, 20 yıl önce çok büyük acılar yaşadıklarını anımsatarak, deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Kızılay olarak bugün o günden her açıdan çok daha iyi olduklarını, yürünecek yolu, stratejiyi bildiklerini kaydeden Kınık, daha eğitimli insanlarla çalıştıklarını, ekipman ve otomasyon başta olmak üzere her konuda düne kadar çok iyi şartlarda bulunduklarını vurguladı.

- "Afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz"

Depremden sonra afet müdahalesinin koordinasyonu için AFAD Başkanlığının kurulduğuna, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın oluşturulduğuna ancak bunun yeterli olmadığına işaret eden Kınık, şöyle konuştu:

"Bireyi bu sürece katmak gerekiyor. Bu konuda ne yapacağız? Birincisi, afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz. Toplum temelli afet müdahale sistemine geçiyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda vatandaşımız bir kavramsal çerçevede geçer, o da afetzede olarak. Vatandaşa bir görev vermez, çok yanlış. Vatandaşın afet yönetiminde sorumluluğu var. Türkiye'de 30'dan fazla doğal kaynaklı afet türü var.

Afetler insanların başına gelebilir. Bu afetlere karşı tedbirler alabilirsek bu afetlerin risklerini azaltabiliriz."

- "Küresel Afet Müdahale Merkezi Türkiye'ye alınıyor"

Kerem Kınık, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonunun, Küresel Afet Müdahale Merkezi'ni İstanbul'a aldığını söyledi.

Bu gelişmenin Türkiye'nin ulusal kapasitesine ilave küresel kapasite getireceğine dikkati çeken Kınık, "Hedefimiz iki milyon Kızılay gönüllüsü. İki milyon eğitim almış, afeti bilen, ilk yardımı bilen, başı dara düşeni kurtarmayı bilen, dayanışmayı, birbiriyle haberleşmeyi bilen afet gönüllüsü yetiştirmek. Bunları da hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kınık tarafından 20 yıl önce afet bölgesinde görev yapan 200 Kızılay görevlisine onur plaketi verildi.

Törende 1999 depremi sonrası Türkiye'ye yardım için gelen KKTC ve Irak Kızılayı ile Bulgaristan ve İtalyan Kızılhaçı temsilcilerine de teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kızılay yöneticileri ve görevlileri ile çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:50
  1. Deprem
  2. Kerem Kınık
  3. Kızılay
  4. Kocaeli
  5. vefa gecesi

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