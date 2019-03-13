Afet mağduru çiftçiye 1,1 milyar liralık hasar tazminatı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Çiftçinin doğal afetlerden korunması amacıyla oluşturulan "Tarım Sigortaları Havuzu"ndan (TARSİM) geçen yıl üreticilere tüm branşlarda 1,1 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, TARSİM'e dahil olan üretici ve yetiştiricilerin tarımsal varlıkları teminat altına alınıyor.

Ülke genelinde geçen yıl yapılan çalışmalarla ilk defa kuru alanlarda üretimi yapılan arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bunların sertifikalı tohumluklarında, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerin neden olduğu verim azalışları teminat kapsamına alındı. Meyve bahçeleri ve bağlarda destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri de kapsama dahil edildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yaşadığı epidemik yeni hastalıkların ilave edilmesiyle teminat kapsamı genişletildi. Küçükbaş hayvan hayat sigortası ve arıcılık sigortasındaki prim fiyatları düşürüldü.

Kadın ve genç çiftçiler için de tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i kadar indirim yapılırken, kirazda yağmur teminatı için uygulanan muafiyet oranı yüzde 20'den yüzde 10'a çekildi.

- Poliçe bedelinin yarısı devletten

Tarım sigortası uygulamasıyla çiftçinin doğal afetlerden korunması için poliçe bedelinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor.



Bu çerçevede, devlet destekli ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ile geçen yıl 87 bin 159 poliçe düzenlenirken, kesilen poliçeler karşılığında 15 milyon 708 bin 563 lira devlet prim desteği ve 5 milyon 75 bin 106 lira hasartazminatı ödemesi yapıldı.

81 ilde geçen yıl kapsam dahilindeki tüm branşlarda toplam 1 milyon 756 bin 428 devlet destekli tarım sigortası poliçesi oluşturuldu. Kesilen poliçeler karşılığında 1,1 milyar lira devlet prim desteği ve 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi. Sigortalanan alan geçen yıl 24,7 milyon dekara, hayvan sayısı da yaklaşık 3,6 milyon başa ulaştı.

Devlet destekli tarım sigortaları uygulamasının başladığı 1 Haziran 2006'dan 31 Aralık 2018'e kadar tüm branşlarda toplam 10 milyon 650 bin 45 tarım sigortası poliçesi düzenlendi. Bu kapsamda, 4,5 milyar lira devlet prim desteği sağlanırken, 5,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

Poliçe sayısının artmasının sağlanması için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi de hedefleniyor.



- Bu yıl kapsama alınan riskler

Devlet destekli tarım sigortaları uygulamasının kapsamı bu yıl için pek çok branşta genişletildi.

Bitkisel ürün sigortasında, dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri kapsamda olacak. Ayrıca, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararlar teminat kapsamına alındı. Elma, armut ve ayvada teminat başlangıcı "pembe/beyaz tomurcuk dönemine" çekildi.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında bu yıl hububat ürünlerine nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bunların kuraklık başta olmak üzere don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının karşılanması amaçlandı.



Sera sigortasında, sera ve "yüksek tüneller"e ilave olarak Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı "alçak tüneller" ve saksılı süs bitkileri, büyükbaş hayvan hayat sigortasında terör riski, küçükbaşlarda yavru atma riski teminat kapsamına alındı.

Arıcılıkta, sigorta bedelinin tazminat oranları (arılı kovan sigorta bedelinin yüzde 45'i kovanı, yüzde 40'ı arı kolonisini, yüzde 15'i balı teşkil edecek şekilde) yeniden belirlenirken, bal da teminat kapsamına dahil edildi.