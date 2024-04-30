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Yaşam Afet konutları hızla yükseliyor! Teslim tarihi belli oldu
Yaşam

Afet konutları hızla yükseliyor! Teslim tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-30 09:36:00 -

Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona yaklaşıldı.

6 Şubat depremlerinde Adana’da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı. Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek. Öte yandan, 7 ihale yapıldı, diğerleri aşamada. Haziran itibarıyla ihalesi yapılanların hepsi bitmiş oluyor.

Geriye kalan konutların ise yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak depremzedelerin konutlarını yetiştirmeye çalışıyor.

Peyzaj çalışmaları sürüyor

Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken, peyzaj düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Projeler kapsamında 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi.

“TOKİ kendi su arıtma sistemini kurdu”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Göztepe Mahallesi TOKİ konutlarında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Bin 106 konutun çalışmalarının sürdüğünü belirten Karslıoğlu, “Çok hummalı bir çalışma sürüyor. Gece gündüz şantiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında projemizi bitireceğiz. Ayrıca bu tarz geniş projelerde su arıtma tesisleri de kuruluyor. Yasalar gereği büyükşehir kurması gerekirken TOKİ kendi arıtmasını kendisi kuruyor. 5 bin kişi arıtılmış su içmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Haziran ayında teslimler tamamlanacak”

Haziran ayı itibarıyla teslimlerin tamamlanacağını vurgulayan Karslıoğlu, “Haziran ayı itibarıyla teslim edilmemiş konut kalmamış olacak. Zaten bu konutların kuraları çekilmişti. Bu firmalarımız Haziran ayında TOKİ’ye anahtarları teslim edecek. Bazı konutlarda hatta vatandaşlar anahtarlarını teslim aldı, evlerine eşyaları yerleştirmeye başladı. Böylelikle deprem konusunu gündemden düşüreceğiz. Sürekli gelip evlerini görmek isteyenler oluyor. Şantiye ekiplerimiz hem örnek daireyi gösteriyor hem de kendi kuradaki evini gösteriyor” dedi.
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