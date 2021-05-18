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Aktüel "Afet Farkındalık Eğitimi" verilenleri milyonları aştı
Aktüel

"Afet Farkındalık Eğitimi" verilenleri milyonları aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, yılbaşından bu yana 10 milyon 172 bin 478 vatandaşa, "Afet Farkındalık Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:46:00 -
"Afet Farkındalık Eğitimi" verilenleri milyonları aştı

AFAD'dan yapılan açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla bu yılın, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

"Türkiye Afet Eğitim Yılı" ile bu yıl içinde, 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamdaki çalışmaların, illerde vali, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından itibaren 10 milyon 172 bin 478 kişiye, yüz yüze ve çevrim içi "Afet Farkındalık Eğitimi", 9 bin 355 personele "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi", 41 bin 279 kişiye ise Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Şüpheli Posta eğitimi verildiği kaydedildi.

Sosyal medyada, afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısının 5 milyonu aştığı ifade edilen açıklamada, 81 ilde valilere ve 1127 mülki idare amirine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendiği aktarıldı.

Mobil Simülasyon TIR'ları aracılığıyla, şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş'ta 56 bin 678 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildiği, illerde başlayan muhtar eğitimi kapsamında ise şimdiye kadar 34 bin 527 muhtar ve 53 bin 799 azanın eğitim aldığı anlatıldı.

İş birliği protokolleri imzalandı

Kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 14 bakanlık ve 78 ilde 180 üniversitenin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank gibi kurum, çeşitli sendika ve STK'larla Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü'nün imzalandığı anımsatıldı.

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