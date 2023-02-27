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Yaşam Afet bölgesinde düğün telaşı
Yaşam

Afet bölgesinde düğün telaşı

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Kilis'te bir çift, kurulan çadırda evlendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 19:54:00 -
Afet bölgesinde düğün telaşı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te bir çift, kurulan çadırlarda evlendi.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Kilis'te depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, Musabeyli ilçesi Bozkaya köyünde kurulan çadır yerleşkesinde bir çift nikah kıydı. Evlenen depremzede çifti jandarma ve yetkililer de yalnız bırakmayarak, düğün merasimine katıldı.

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