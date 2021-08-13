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Gündem Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek?
Gündem

Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen bölgelerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı. Peki afet bölgesi nedir, afet bölgesi ilan edilmesi ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-08-13 14:42:00 -
Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek?

Türkiye'de çeşitli illerdeki orman yangınları günlerdir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen bölgelerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından “Afet bölgesi nedir, afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama gelir?” gibi sorular gündem oldu.

Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama gelir?

Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir.

Peki bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi ne anlama gelir?

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor.

Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor.

Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesinin şartları şunlardır:

Hane sayısının 100’den az olan yerlerde konutların 1/10’nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000’den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi.

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