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Yaşam Ne oluyor bu çocuklara! Sopalarla sokak ortasında kovaladılar
Yaşam

Ne oluyor bu çocuklara! Sopalarla sokak ortasında kovaladılar

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Ankara Kahramankazan'da ellerinde sopa ve çubuklar bulunan bir grup çocuğun başka bir çocuğu kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde sokak ortasında korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, Kahramankazan ilçesi, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, ellerinde sopa ve çubuklar bulunan bir grup çocuk, başka bir çocuğu sokak ortasında kovalamaya başladı. Grubun elinden kaçmaya çalışan çocuk, kaldırımda yürüyen genç bir kızın arkasına sığınarak kendisini korumaya çalıştı. Çevredeki esnafın durumu fark ederek gruba bağırması üzerine çocuklar geri çekildi. Ellerindeki sopaları sallayan grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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