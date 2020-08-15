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Aktüel

AFAD'lı bisikletçilerden 17 Ağustos Marmara Depremi anma sürüşü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:00:21 -
AFAD'lı bisikletçilerden 17 Ağustos Marmara Depremi anma sürüşü

KOCAELİ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında Ankara'dan yola çıkan 17 bisikletçisi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine ulaştı.

Ankara'daki AFAD yerleşkesinden Gölcük'e doğru yola çıkan 17 bisikletçi, Bolu ve Sakarya etabının ardından bu sabah Kocaeli'ye geldi.

Grup, perşembe günü başlayan sürüşünü Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'teki deprem anıtına ulaşarak tamamladı.

Bisikletçiler tarafından bölgede anma dalışı yapan su altı ve su üstü kurtarma personeline karanfil takdim edildi.

AFAD Spor Kulübü Takım Kaptanı Ömer Faruk Yıldız, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'da yaşanan ve merkez üssü Gölcük olan depremin 21'inci yıl dönümü dolayısıyla anma sürüşü yaptıklarını söyledi.

Etkinliği, Türkiye genelinden 17 sporcuyla gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, Bolu ve Sakarya etaplı etkinliği 9 saatlik sürüşle tamamladıklarını kaydetti.

Sporculardan Mustafa Yerli de bu sürüşle deprem farkındalığının, afetlere hazır olmanın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

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