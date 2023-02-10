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Gündem AFAD'dan son dakika 'önemli duyuru' mesajı
Gündem

AFAD'dan son dakika 'önemli duyuru' mesajı

AFAD, "Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 14:40:00 -
AFAD'dan son dakika 'önemli duyuru' mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

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