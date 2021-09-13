AFAD’dan Şırnak’ta ‘farkındalık’ eğitimi!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte 81 ilde afet eğitim seferberliğini başlatan AFAD, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kızılay gönüllülerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verdi.

AFAD eğitmeni Abdülhamit Özgün, " Türkiye afet eğitim yılı kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak, beklenen olası bir doğal afetle başa çıkabilir bir olguya dönüştürmek, toplumun tüm katmanlarında bu bilincin yerleştirilmesini sağlamak, doğal afetlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağını, öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekillerini uygulamak için eğitimler veriyoruz." dedi.

Cizre’de afet farkındalık eğitim çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özgün, "Farkındalık eğitimlerimiz toplumun tüm bireylerini kapsamakta. Eğitimlerimizin topluma yayılması, anlatılması, farkındalık oluşturulması bakımından gönüllü arkadaşlarımızın desteğini çok önemsiyoruz." İfadesini kullandı.

Özgün, eğitim kapsamında afet ve acil durum çantası, planlama, deprem anında unutulmaması gerekenler, iletişimin kesilmemesi ve deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar konusunda katılımcılara bilgi aktardı.