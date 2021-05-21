AFAD’dan Lübnan’a insani yardım
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ekonomik krizin sürdüğü Lübnan’da 2 bini aşkın yoksul aileye gıda yardımında bulundu.
AFAD tarafından temin edilen 2 binden fazla gıda kolisi, ülkenin başkenti Beyrut’un yanı sıra Trablusşam ve diğer bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Cansuyu, Filistin’e kucak açtı
Öte yandan, Cansuyu Derneği, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’nde yaraları sarmak için yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Cansuyu, acil insani yardım kapsamında yuvasını kaybetmiş binlerce Filistinli’ye içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda kumanyası dağıttı.