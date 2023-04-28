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Yaşam AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama
Yaşam

AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-28 00:54:00 -

AFAD İzmir'de Folkart Sitesi'nde çıkan yangında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir’de meydana gelen yangına müdahale edildiğini ve şu anda can kaybı bilgisinin olmadığını açıkladı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

AFAD sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan paylaşımda, “İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün TOMA ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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