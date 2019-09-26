AFAD'dan İstanbul'a takviye ekip! Büyük depremin hazırlığı mı?

İstanbul'da saat 14.00'te deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

AFAD'dan takviye ekip

AFAD, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğunu ve Avcılar’da bir caminin minaresinin kısmen yıkıldığını duyurdu. Şirinevler’de yan yatan bir bina ile oluşan çatlaklar nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi tahliye edildi. Superhaber'deki habrere göre, 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi. Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Düzce, Bilecik'te de hissedildi.