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Yaşam AFAD'dan flaş açıklama! Camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci yaralandı
Yaşam

AFAD'dan flaş açıklama! Camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 19:05:00 - 2022-08-16 00:49:47
AFAD'dan flaş açıklama! Camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Ankara'da yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi çökerken, Çankaya ilçesinde camları kırılan lisede bulun 4 öğrenci yaralandı.

AFAD'dan açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çökmüş, AFAD ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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