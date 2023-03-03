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Gündem AFAD'dan adrese dayalı deprem uygulaması
Gündem

AFAD'dan adrese dayalı deprem uygulaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 08:17:00 -
AFAD'dan adrese dayalı deprem uygulaması

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.

Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.

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